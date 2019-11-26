«الهلال للمشاريع الناشئة» تقود جولة تمويل جمعت خلالها 17.5 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «الهلال للمشاريع الناشئة»، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة «الهلال للمشاريع» التجارية العالمية المتنوعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً، نجاحها في قيادة جولة تمويل من الفئة «ج»، جمعت من خلالها 17.5 مليون دولار لصالح شركة «كيرايا فرنيشينغ سولوشنز برايفت ليميتد»، العاملة تحت العلامة التجارية «فرلنكو»، وهي خدمة لتأجير الأثاث عبر الإنترنت تتخذ من الهند مقراً. وجاءت هذه الخطوة في ضوء النمو الذي تشهده سوق تأجير الأثاث في الهند، والتي يقدر حجمها بأكثر من مليار دولار.

ومن المقرّر أن تستخدم «كيرايا» الذي جمعته لدعم نمو سوقها المحلية في الهند، فضلاً عن دعم إطلاق عملياتها في الشرق الأوسط. وانضمّت «الهلال للمشاريع الناشئة» في إطار هذا الاستثمار إلى مجلس إدارة «فرلنكو» لمساعدة الشركة في توسعها بالمنطقة.