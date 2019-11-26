«موديز»: مصارف الإمارات تواصل النمو في 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

توقّعت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أن يواصل النظام المصرفي الإماراتي نموه في 2020، استناداً إلى التوقعات بمواصلة النمو الاقتصادي المستقر في الإمارات بصفة عامة.

وأصدرت «موديز»، أمس، تقريراً عن توقعاتها لأداء البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في 2020.

وتوقعت «موديز» أن تحصل بنوك الإمارات على التصنيف الائتماني «Aa1»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة، في عام 2020، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر التقرير أن الرسملة القوية المتوافرة لدى بنوك الإمارات ستمنحها قدرة هائلة على استيعاب الخسائر، مضيفاً أن المعدلات ستظل مرتفعة لدى بنوك الإمارات خلال العام المقبل فيما يتعلق بكلٍ من التمويل والسيولة.

وتوقع التقرير أن تتراجع على نحو طفيف، لكنها ستظل محتفظة بقوتها، وهو ما توقعه التقرير لأداء القروض. وتوقع التقرير نظرة مستقبلية مستقرة لبنوك الخليج «باستثناء بنوك سلطنة عمان التي أبقت «موديز» على نظرتها المستقبلية السلبية لها، وذلك في ظل نمو اقتصادي قوي». وأوضح التقرير أن الاستقرار الذي تتمتع به البنوك الخليجية سيفوق في وزنه وتأثيره الضعف في أداء بنوك عمان.