منتدى عالمي يبحث في أبوظبي مستقبل الأعمال التجارية وفرص الاستثمار الناشئ

المصدر: دبي - البيان

تستعرض شركة «سولت أبوظبي»، بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، خلال المنتدى العالمي الرائد لقيادة الفكر، الذي يُعقد في قصر الإمارات في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، موضوعات تبحث في مستقبل الأعمال التجارية العالمية وفرص الاستثمار الناشئ، إضافة إلى الطاقة والجغرافيا السياسية، وكذلك موضوعي التكنولوجيا المالية والمستهلك.

يجمع المنتدى مجموعة متنوعة وعريقة من قادة الأعمال العالميين والمستثمرين وخبراء السياسة في أول مؤتمر سنوي لـ«سولت أبوظبي»، ويتحدث في المنتدى أحمد علي الصايغ، وزير دولة والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، وخلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، والأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والجنرال جون كيلي يو إس إم سي، وزير سابق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وروزلين تشانغ، رئيس صناديق التحوط في شركة الصين للاستثمار (سي آي سي)، ومحمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي.

وقال أنتوني سكاراموتشي، مؤسس سولت: «تعد أبوظبي بوابة مهمة للعالم، وهي المكان المثالي لاستضافة مناقشات ديناميكية تساعد على إطلاق السلام والازدهار العالمي».