بيانات ودقائق غير محدودة تقدمها «دو» عبر باقات «باور»

المصدر: دبي- البيان

طرحت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، باقات «باور» جديدة ومميزات إضافية على باقاتها الحالية، هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، لعملاء الدفع الآجل مصممة خصيصاً لتجسّيد مفهوم «التواصل بلا حدود».

وتتضمن الباقات الجديدة والمميزات المضافة إلى الباقات الحالية بيانات ودقائق اتصال غير محدودة، بهدف تمكين العملاء من الاستمتاع بتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة المحتوى إلى جانب إجراء مكالمات صوتية مع أصدقائهم وعائلاتهم أو متابعة أعمالهم بشكل مستمر في جميع الأوقات.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة: نفخر بالدور الذي نقوم به لتمكين عملائنا عبر منحهم خدمات اتصال مصممة خصيصاً لتوفير مستويات عالية من القيمة لأسلوب حياتهم في العصر الرقمي، ولأننا ندرك بشكل جيد التطور المستمر لمتطلبات العملاء في وقتنا الحالي، نعتمد في «دو» استراتيجية متجددة دوماً، لمواكبة هذه التطورات تقوم على منح العميل خدمات اتصال متنوعة تفوق توقعاته وتمنحه قيمة حقيقية، يمكنه ملاحظتها والشعور بها بنفسه.