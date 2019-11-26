إطلاق لائحة أفضل بيئة عمل للمرأة في دول الخليج

المصدر: دبي - البيان

أطلقت منظمة «غريت بليس تو وورك» المتخصصة في مجال الأبحاث والتدريب والاستشارات، لائحة حول أفضل بيئة عمل للمرأة العاملة وجيل الألفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب اللائحة، فإن 14% من الموظفات في السعودية يصنفن منشآتهن على أنها بيئة عمل مميزة، بينما تصنف 30% من الموظفات في الإمارات منشآتهن على أنها بيئة عمل مميزة.

وتعمل «غريت بليس تو وورك»، وهي هيئة عالمية لتحليل خبرة الموظفين والاستشارات، في أكبر من 60 دولة ومع أكثر من 10000 منشأة في مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك العديد من الهيئات الحكومية الإقليمية والمحلية في القطاع العام وكذلك الهيئات الدولية الرئيسية.

من ناحية أخرى، كشفت المنظمة عن انضمام إبراهيم المغربل إلى فريق القيادة في منطقة الشرق الأوسط كنائب رئيس التسويق الإقليمي، حيث سيتولى استراتيجية نمو المنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكات الاستراتجية وإدارة لائحة أفضل بيئة عمل على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى إطلاق لوائح جديدة.