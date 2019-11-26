اتفاقية بين منطقة عجمان الحرة ومنصة «لينكد إن»

المصدر: عجمان - البيان

وقعت منطقة عجمان الحرة اتفاقية مع «لينكد إن»، بهدف تعزيز مكانة المنطقة الحرة على المنصة العالمية التي تجمع ملايين المهنيين والمستثمرين من مختلف الدول وتعزيز التواصل مع القطاعات التجارية على مستوى العالم. تأتي تلك الخطوة في سياق الخطط والنشاطات التسويقية التي تطبقها المنطقة وتخدم استراتيجيتها التنموية.

وتضم منصة «لينكد إن» أكثر من 660 مليون عضو و30 مليون شركة على مستوى العالم، وستقدم المنطقة الحرة نفسها باعتبارها وجهة أعمال رائدة بالدولة مع السعي لجذب استثمارات بمختلف الأحجام سواء كانت مشروعات صغيرة ومتوسطة أو شركات كبرى مع التركيز على أبرز المزايا التي توفرها المنطقة للمستثمرين العالميين.

على صعيد آخر، ستقوم «لينكد إن» بتسليط الضوء على ما توفره منطقة عجمان الحرة للموظفين من بيئة عمل متطورة وجاذبة بهدف استقطاب أصحاب الخبرات لمختلف أقسام المنطقة واختيار الأفضل من بينها . حضر توقيع الاتفاقية بمكتب «لينكد إن» الإقليمي في دبي كل من: علي مطر، رئيس «لينكد إن» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف من منطقة عجمان الحرة.