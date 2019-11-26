«تنظيم الاتصالات» تستضيف اجتماع فريق مؤشر الخدمات الذكية

المصدر: دبي- البيان

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الدوري الثالث والعشرين للفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، في مبناها بدبي، بحضور أعضاء الفريق الذين يمثلون 11 جهة اتحادية ومحلية حكومية.

يأتي الاجتماع بهدف إجراء مراجعة تقييمية للمبادرات القياسية، التي أطلقها الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، المتمثلة في هاكاثون الإمارات، المختبر التفاعلي، نضج التحول الرقمي.

واستعرض الاجتماع تقرير الإمارات الرقمي ومدى مساهمة الجهات الحكومية في عملية التحول الرقمي، كما راجع مستوى مساهمة الجهات الحكومية في جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة 2020، والتي ينتهي التقدم لها 27 نوفمبر.

وقال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية: حرصنا في اجتماعنا الأخير لهذا العام على إجراء مراجعة تقييمية شاملة لكل ما تم طرحه، والعمل عليه من مبادرات ومشاريع خلال الاجتماعات التي عقدناها طيلة هذا العام، وتأتي هذه المراجعة بهدف تقييم العمل، وتحديد نسبة الإنجاز.