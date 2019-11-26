«الثريا» تكشف عن حلول متعددة الاستخدامات لإنترنت الأشياء

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «الثريا للاتصالات» عن حلول «T2M-DUAL» متعددة الاستخدامات لإنترنت الأشياء والاتصالات من آلة إلى آلة مع إمكانيات محسنة. وتعمل الحلول على شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الخلوية تلقائياً، وبذلك يعتبر الحل الوحيد في العالم للتتبع والرصد الذي يعمل بوضع مزدوج مع أوسع خيار للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية.

وتوفر الحلول سهولة غير مسبوقة في التكامل مع التطبيقات الأكثر تعقيدًا في المراقبة والإدارة، كما أن النظام المتطور للجهاز وقابلية التشغيل البيني يجعلها من أفضل الحلول للعمليات المتنقلة واسعة النطاق في قطاعات مثل النقل والحكومة والطاقة والمرافق والتكنولوجيا الزراعية والبيئة المائية والتعدين. علاوة على ذلك، يضمن خيار وضع الشبكة الآلي المعتمد على التكلفة الأقل اتصالًا محسّنًا وتكلفة إجمالية أقل.

وقال شوكت أحمد، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في «الثريا»: تعمل حلول T2M-DUAL بشكل فعال وتقوم بعمليات كثيرة منها قياس الأحداث ومراقبتها باستمرار حتى في حالات عدم توفر الشبكات الخلوية، بحيث يستطيع المشغلون اتخاذ القرارات ونشر المعدات والأشخاص بسلاسة، مما يضاعف من كفاءة التشغيل.