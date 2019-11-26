استعراض أحدث منتجات المواد العازلة للحرائق

المصدر: دبي - البيان

شاركت مجموعة المكرم، أمس، من خلال علامتها التجارية «دولفين»، في معرض الخمسة الكبار، لعرض أحدث منتجاتها «دولفين فاير ستوب سيليكون» العازل للحرائق، والذي يحمل شعار «صنع في الإمارات»، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

قال صفدار بدامي، المدير الإداري لمجموعة المكرم: «اليوم نحن نفتخر بتقديم أحدث منتجاتنا «دولفين فاير ستوب سيليكون العازل للحرائق»، والمصنع بالكامل في دولة الإمارات، ويتمتع هذا المنتج بقدرته على عزل ومقاومة الحرائق لساعات أطول، وفي درجات حرارة أعلى، تصل إلى 400 درجة مئوية».

وأضاف: «منذ أن تأسست المجموعة عام 2003، نعمل دائماً على تقديم منتجات ذات جودة عالية، تحقق متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما عزز من مكانتنا كشركة رائدة في تقدم حلول ومنتجات متنوعة مبتكرة».

حاز «دولفين فاير ستوب سيليكون العازل للحرائق» على شهادة الجودة من الدفاع المدني في أبوظبي، وذلك لقدرة المنتج على المساهمة في ضمان سلامة المباني أثناء الحرائق، بالإضافة إلى مؤخراً، شهادة الاعتماد والجودة من قبل الدفاع المدني بالشارقة، وشهادة الجودة من مختبرات «Efectis».

واختتم حديثه قائلاً: «نعمل بشكل مستمر على تقديم منتجات مبتكرة وفريدة، تلبي احتياجات عملائنا، وهو ما مكنا من بناء علاقات عمل طويلة الأمد في منطقة الخليج العربي، الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا وأوروبا».