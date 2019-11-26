«مواصفات»: 6 أنظمة وطنية ترفع معدلات الأمان والسلامة

المصدر: دبي- البيان

عرضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال مشاركتها في فعاليات معرض الخمسة الكبار، الذي انطلقت فعالياته امس، 6 مشروعات وطنية تعزز متطلبات السلامة والأمان في قطاع الإنشاءات والبناء، تتضمن أنظمة إماراتية أصدرتها الهيئة لدعم متطلبات السلامة في الأبواب والنوافذ الآلية، والسلالم والمشايات المتحركة، والمصاعد الكهربائية، وصولاً إلى الأدوات المرشدة للاستهلاك، والدهانات والورنيشات، والعلامة البيئية.

وتنوعت الرسائل التوعوية التي تقدمها الهيئة بين رسائل مرئية تعرضها الهيئة للمرة الأولى للجمهور على اختلاف شرائحه، تتمثل في أفلام قصيرة تعرض خلالها المواصفات والأنظمة الإماراتية، ومبادرات لتعزيز الممارسات الخضراء في المجتمع، فضلاً عن شرح مباشر لقطاع الشركات والجمهور من خلال فنيي الهيئة بمنصتها طيلة أيام المعرض.

وقال عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، إن «مواصفات» يعنيها في المقام الأول توفير أنظمة ولوائح ومواصفات قياسية إماراتية تعزز الأمان والسلامة في قطاع البناء الإماراتي.