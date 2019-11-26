الابتكار في البناء يعزز كفاءة تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، أن الحلول المبتكرة في صناعة التشييد والبناء تعد الطريق الأمثل لكفاءة الطاقة المستخدمة في خدمات تبريد المناطق. جاء ذلك بمناسبة انطلاق في معرض «الخمسة الكبار».

وعن العلاقة بين صناعة «التشييد والبناء» وخدمات تبريد المناطق، أكدت «إمباور» أنها وثيقة الصلة؛ إذ تعتمد كفاءة الطاقة المستخدمة في تبريد المناطق على التصميمات المبتكرة للأبنية والمواد المستخدمة.

وأكدت أن الدليلين العالميين لأنظمة تبريد المناطق، اللذين أطلقتهما «إمباور»، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية (ASHRAE)، حققا نجاحاً كبيراً في دول العالم، خاصة أنهما يوفران الكثير من المعلومات التي تسهم في تصميم أبنية عالية الجودة صديقة للبيئة وتوفر الطاقة، كما أسهما في تطوير تصاميم المباني لتتناسب بشكل فعّال مع أنظمة تبريد المناطق.