منتجات بناء غير مسبوقة في المعرض

المصدر: دبي- البيان

يشهد معرض «الخمسة الكبار»، الذي يقام في دبي، طرح ثلاثة ابتكارات صناعية ثورية من فنلندا، حيث تطلق إليماتيك الفنلندية، الشركة الرائدة عالمياً في تقنيات إنتاج الخرسانة الجاهزة، عن آلة الصب الجديدة خلال المعرض.

تضع آلة الصب الجديدة معياراً جديداً لعملية الصب العالية السرعة المتعلقة بإنتاج البلاطات المسبقة الصنع بلاطات الأسقف الخرسانية المفرغة. كما توفر السرعة والدقة والمرونة في تحديد وحفر الخطوط والفتحات.

يقوم الجيل الخامس Extruder E9 بعملية الصب بشكل أسرع من 30 و70% من الأجيال السابقة،ولا يقوم بذلك فقط من خلال أتمتة الإنتاج وتعزيز معايير عمليات الصب، ولكن أيضاً من خلال تصميم جديد كلياً للبراغي، ما يسرع بدوره العملية.

كما تساعد Extruder E9 وModifier E9 على توفير التكاليف، لا سيما بكون الأخيرة تقوم بإعادة تدوير الخرسانة بطريقة فعالة، يتم ذلك من دون الحاجة لاستخدام المياه خلال عملية الحفر، ما يعني أنه بالإمكان إعادة تدوير الخرسانة، التي تم إخراجها من الفتحات في عمليات إنتاج البلاط المسبق الصنع.