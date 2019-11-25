خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع "سعديات غروف" بقيمة 8 مليارات درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد اليوم مشروع "سعديات غروف" بقيمة 8 مليارات درهم، كأحدث وجهة متكاملة في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي على مساحة 242 ألف متر مربع، لتوفير مجمّعات سكنية ترسّخ ثقافة الانتماء.

ويشمل مشروع "سعديات غروف" 60 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والمطاعم والفنادق، ومساحات عمل مشتركة تم تخصيصها لتفعيل ثقافة التواصل والتعاون، ووجهات متعدّدة للترفيه والفنون وحلول التكنولوجيا الذكية، على أن يتم تنفيذ 50% منه عبر برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة.