"كوديد مايندس" تستحوذ على مختبر "STEM Learning" بشركة "إيدج ميكرز"

المصدر: البيان الإلكتروني

استحوذت شركة "كوديد مايندس" - إحدى شركات تكنولوجيا التعليم الرائدة، التي تتخذ من دبي مقراً لها - بشكل كامل على مختبر "STEM Learning للمطورين" التابع لشركة "إيدج ميكرز" لتوسع بذلك من تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وقال عمر فاروقي، صاحب شركة "كوديد مايندس" أن عملية الاستحواذ من شأنها أن توفر أفضل الممارسات العالمية ومنهج STEM 2.0 في جميع المناطق التي تعمل فيها الشركة حاليا، حيث توفر "كوديد مايندس" برامج تطوير للمعلمين المحترفين للحصول على شهادة إتقان من أمريكا الشمالية.

وقالت الدكتورة جينا تشيركوفسكي مؤسسة مختبر التعلم في شركة "EdgeMakers STEM Learning" إن عملية الاستحواذ تعد فرصة للشركة للمساهمة في تحسين جودة التعليم في أنحاء مختلفة من العالم، مبدية ثقتها بالقدرة على إحداث تأثير كبير في الدول النامية على مستوى العالم حيث لا توجد طريقة مثلى لخدمة الإنسانية أكثر من الاستثمار في التعليم.

يقع مقر شركة "إيدج ميكرز" الرئيسي في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية وكالغاري ألبرتا، و كندا، حيث توفر أحدث برامج الـ STEM / STEAM، وتعليم الابتكار والقيادة، والتطوير المهني وبرامج التفكير التصميمي للأطفال والمعلمين في كندا والولايات المتحدة والأمريكتين.