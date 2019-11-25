طيران الإمارات تعزز خدمتها إلى دكا برحلة يومية رابعة

المصدر: وام

أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدمتها إلى العاصمة البنغلادشية دكا بإضافة رحلة يومية رابعة اعتبارا من 1 يونيو 2020.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات ان الرحلة الجديدة ستخدم أفراد الجالية البنغلادشية خصوصا الذين يعيشون في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان واوروبا والولايات المتحدة الامريكية .

كما ستصل طاقة الشحن التي توفرها "الإمارات للشحن الجوي" عقب إطلاق الرحلة اليومية الرابعة إلى 1100 طن أسبوعيا ما يدعم الصادرات البنغلادشية التي تتضمن الملبوسات الجاهزة والأدوية والجلود والمنتجات الطازجة.