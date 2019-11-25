2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 368 مبايعة بقيمة 700 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم و 348 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 600 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المرر تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض ثم مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة الممزر بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم ثم جميرا الثانية بتسجيلها مبايعتين بقيمة 14 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها ملياري درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 1.8 مليار درهم و 51 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 711 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 676 مليون درهم.