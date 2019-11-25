مصرف الإمارات المركزي يوافق على استحواذ «دبي الإسلامي» على نور بنك

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن موافقة مصرف الإمارات المركزي على الاستحواذ المقترح على نور بنك من قبل البنك في 18 سبتمبر 2019، وتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في 21 نوفمبر الجاري، وذلك لغرض انعقاد الجمعية العمومية للبنك فيما يتعلق بالاستحواذ الذي من شأنه تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ويؤسس أقوى مجموعة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة.



وذكر البنك في بيان له اليوم الإثنين لسوق دبي المالي، ان مجلس إدارة «دبي الإسلامي» وافق على انعقاد الجمعية العمومية في 17 ديسمبر المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني في 24 ديسمبر وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والنظام الأساسي للبنك.



واوضح البنك أنه إذا لزم إصدار قرارات بجميع المسائل المتعلقة بالاستحواذ المقترح على نور بنك، من قبل البنك من خلال استثمار استراتيجي (الاستثمار الاستراتيجي) عن طريق إصدار أسهم جديدة للبنك مقابل حصة عينية بنسبة 99.999% من رأسمال نور بنك المملوكة من مجموعة نور للاستثمار وجهاز الإمارات للاستثمار، اللذين سيصبحان لاحقاً مستثمرين استراتيجيين، في البنك (تبادل الأسهم).



ووافق مجلس إدارة «دبي الإسلامي» خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، على النسبة المحددة لتبادل الأسهم بوصفها 5.49 سهماً في نور بنك مقابل كل سهم من أسهم البنك الجديدة من خلال إصدار 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً جديداً من أسهم البنك إلى الشركاء الاستراتيجيين.