20 منطقة استثمارية للتملك الحر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد محمد الحوسني مستشار مكتب أبوظبي للاستثمار على وجود نحو 20 منطقة استثمارية يسمح فيها بالتملك الكامل للأجانب مشددا على أن حكومة أبوظبي أقرت حزمة تشريعات مهمة مؤخرا لزيادة استثمارات الأجانب في القطاع العقاري.

وذكر الحوسني أن القطاع العقاري شهد معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما بلغت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات والبناء 36 مليار درهم، مثلت 34.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بنهاية 2018.

ونوه الحوسنى في لقاء اليوم مع الشركات المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي والمقرر عقدها خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل، إلى أن إنتاج العقارات والبناء في أبوظبي بلغ 114.4 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وهو ما يمثل 14.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنهاية عام 2018، حيث ارتفعت هذه المساهمة إلى 28.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ودعا الحوسنى الشركات والمستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم في أبوظبي مشددا على أن العاصمة تعد من أكثر مدن العالم أمانا وتتيح مزايا كثيرة للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاع العقاري.