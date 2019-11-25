مركز دبي المالي العالمي يحتضن المكتب الإقليمي لـ "ورلد فيرست"

المصدر: البيان الإلكتروني

ستدعم "ورلد فيرست" البريطانية التابعة لمجموعة آنت فاينانشال، الذراع التكنولوجي المالي لشركة "علي بابا" التجارة الدولية وتحويل العملات وتوفير حلول دفع سلسة من مركز دبي المالي العالمي إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

أعلن مركز دبي المالي العالمي، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي يعد من أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، عن افتتاح شركة المدفوعات وصرف العملات "ورلد فيرست" WorldFirst مكتبها الإقليمي الجديد في المركز.

وتعتبر "ورلد فيرست" البريطانية إحدى شركات مجموعة "آنت فاينانشال"Ant Financial ، الذراع التكنولوجي المالي لشركة "علي بابا" Alibaba القابضة المحدودة، وذلك منذ أن استحوذت عليها في شهر فبراير من العام الجاري 2019، وسيتيح افتتاح المكتب التمثيلي الجديد للشركة في دبي تقديم خدمات صرف العملات وتحويل المدفوعات عبر الحدود لصالح شركات التجارة الإلكترونية والأفراد إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما سيدعم المكتب التحويلات المالية الدولية بعملات متعددة من جميع أنحاء المنطقة، وتكوين منصة أعمال أفضل للتجارة الدولية وصرف العملات. وسيتولى آدم بانكس، الممثل الرئيسي، إدارة مكتب الشركة في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرّنا أن نرحب بشركة ’ورلد فيرست’ في مركز دبي المالي العالمي. وتنضم الشركة إلى أكثر من 2300 مؤسسة مسجّلة نشطة ومجتمع مختص بالتكنولوجيا المالية يضم أكثر من 100 شركة اختارت المركز المالي كقاعدة لها لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيتيح مركز دبي المالي العالمي للشركة فرصة الاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 ومواصلة مسار نموها."

وأضاف أميري: "يواصل مركز دبي المالي العالمي جذب مؤسسات رائدة في مجال صرف العملات ورواد التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل الاتصال الوثيق بالأسواق العالمية والبنية التحتية الحديثة والمنظومة التعاونية والنظام القضائي والتنظيمي المتقدم."

ويعتبر المركز المالي مقراً لأكبر المنظومات المالية وأكثرها تطوراً في المنطقة، حيث نجح في جذب عدد من المؤسسات المالية الرائدة في العالم منذ تأسيسه في عام 2004. ويتماشى افتتاح المكتب الإقليمي لـ "ورلد فيرست" مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لدعم الرؤية الاقتصادية لدبي من خلال تنويع قطاع الخدمات المالية، وتحديد الفرص لتسريع النمو في مجال التكنولوجيا المالية وجذب الشركات العالمية الرائدة إلى المركز.

وكانت منظومة التكنولوجيا المالية للمركز قد سجّلت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما يدعم مجتمعه الحيوي الذي يضم أكثر من 100 شركة مبتكرة. كما حقق المركز نمواً بلغ 3 أضعاف في شركات التكنولوجيا المالية المسجّلة منذ نهاية عام 2018، حيث اختارت الشركات الرائدة على المستويين الدولي والإقليمي مركز دبي المالي العالمي كسلطة قضائية مفضلة لتوسيع نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن جانبه، قال جوناثان كوين، الرئيس التنفيذي لشركة "ورلد فيرست": "يسعدنا افتتاح مكتبنا العالمي السابع في مركز دبي المالي العالمي، حيث تمتلك ’ورلد فيرست’ قاعدة عملاء تضم أكثر من 250 ألف عميل من حول العالم، وقامت الشركة بتحويل 70 مليار دولار أمريكي للعملاء منذ انطلاقها، بمعدل تجاوز المليون عملية تحويل سنوياً."

وأضاف كوين: "يشهد قطاع التجارة الإلكترونية ازدهاراً في الوقت الراهن، وتوفر منطقة الشرق الأوسط إمكانات هائلة للنمو بينما نواصل رحلتنا لنصبح أفضل منصة لصرف العملات الأجنبية في العالم للأفراد والشركات الدولية."

وتعمل "ورلد فيرست" مع شركات عالمية رائدة بما في ذلك عمالقة التجارة الإلكترونية مثل "أمازون" لتقديم خدماتها للعملاء. وتعتبر الشركة حالياً مسؤولةً عن أكثر من 80% من معاملات "أمازون" داخل المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد كبير من مدفوعات التجارة الإلكترونية الأوروبية. وسيسمح إطلاق عمليات "ورلد فيرست" والشركة الأم "آنت فاينانشال" في الشرق الأوسط بتوفير حلول دفع سلسة من مركز دبي المالي العالمي. كما سيدعم المكتب الجديد التحويلات المالية الدولية بعملات متعددة من جميع أنحاء المنطقة، وتكوين منصة أعمال أفضل للتجارة الدولية وصرف العملات.