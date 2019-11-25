حمدان بن محمد: نجاحات دوكاب ثقة عالية وتنافسية عالمية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن شركة «دوكاب» حققت على مدار أربعة عقود نجاحات عالية وتنافسية عالمية أسهمت من خلالها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الإماراتية وتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، وكذلك الوصول بالمنتج الإماراتي إلى مناطق بعيدة من العالم.

وقال سموه بمناسبة احتفال شركة دوكاب العالمية بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في 24 نوفمبر 1979، إن نجاح دوكاب في تصدير 60% من إنتاجها إلى أسواق أكثر من 30 دولة بأكثر من 2.5 مليار درهم العام الماضي دليل على الثقة العالية في جودة المنتج الإماراتي والعمل مستمر نحو مستويات جديدة من التنافسية العالمية.

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