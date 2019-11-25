«ميد»: «طيران الإمارات» تقود ناقلات المنطقة في نتائج الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «ميد» أن «طيران الإمارات» تقود ناقلات المنطقة في تفوّق أدائها التجاري وازدهار أعمالها.

ونشرت المجلة أمس تقريراً خاصاً عن الأداء التجاري للناقلات الخليجية خلال العام الجاري، وعن تجاوبها مع متغيرات السوق بصفة عامة. حيث ذكرت أن «طيران الإمارات» صنعت الأخبار وتصدرتها في السابع من نوفمبر الجاري، عندما أعلنت عن نتائجها المالية عن النصف الأول من 2019، والتي أفادت بأن أرباح الناقلة خلال الفترة المذكورة بلغت 862 مليون درهم، مسجلةً ارتفاع نسبته 282%، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أرباح «طيران الإمارات» هذا العام يعد دليلاً دامغاً على قدرة الناقلة على اجتياز كل التحديات الاقتصادية.