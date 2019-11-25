«تنظيم الاتصالات»: لا يجوز فرض رسوم على إصلاح الشبكة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن الشركات المرخص لها «اتصالات» و«دو» في حال انقطاع الخدمة أو ضعفها بسبب عطل في الشبكة، يتعين عليهما اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لإصلاح العطل واستعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت هيئة الاتصالات، في تعليمات محدثة للمرخص لهم، أنه لا يجوز للمرخص لهم فرض رسوم على المستهلكين لتكلفة إصلاح الشبكة، ولا يجوز لهم فرض رسوم لزيارات الفنيين المعنيين بالإصلاح.

وشددت الهيئة بأنه يجب على المرخص لهم تزويد المشتركين، عند الطلب وفي الوقت المناسب، بمعلومات دقيقة ومحدثة حول الأسعار والشروط والخيارات المتعلقة بأولئك المشتركين.

ونوهت الهيئة بأنه في إطار شفافية الأسعار ومراقبة استهلاك الخدمات، يقوم المرخص لهم بتوفير وسيلة مجانية يمكن للمشتركين من خلالها بشكل آني أو في أقرب وقت ممكن عملياً من مراقبة استهلاك الخدمة بيسر.

وأشارت إلى أن هذه الوسيلة ستمكن المشتركين من رصد عدد الوحدات المستهلكة وعدد الوحدات المتبقية في أي رصيد مقدم كجزء من أي باقة خدمة، ويشمل ذلك جميع أشكال أرصدة الباقات بما في ذلك الدقائق والبيانات والرسائل وغيرها التي تضم مع الباقة.

كما سيتمكنون من رصد الاستهلاك خارج الباقة بما في ذلك المكالمات وجلسات البيانات التي تم إجراؤها، فضلاً عن الرسائل المرسلة والرسوم المفروضة على هذه المكالمات وجلسات البيانات والرسائل.

وذكرت الهيئة أنه بالنسبة للمشتركين في نظام الدفع الآجل، فسيتمكنون من رصد إجمالي مبلغ الرسوم المطبقة وعمليات الدفع التي تم إجراؤها على حساب المشترك منذ صدور الفاتورة الأخيرة على الحساب.