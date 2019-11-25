اقتصادية دبي تطلق «جائزة الصناعة الذكية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت اقتصادية دبي ممثلة بمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسساتها، وإدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، «جائزة الصناعة الذكية»، لتضاف ضمن فئات جائزة دبي للجودة.

وتستهدف الجائزة إشراك القطاع الصناعي في مسيرة التميز ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال، وتحقيقاً لرؤية استراتيجية دبي الصناعية 2030 في تشجيع القطاع الصناعي بدبي، وبالأخص الصناعات التحويلية على التنافس اعتماداً على المعرفة والابتكار، ومواكبة التوجهات العالمية في التحول الرقمي الصناعي، وتبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

وستعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات الجهة المشرفة على استراتيجية دبي الصناعية 2030، بالتعاون مع إدارة التميز لقطاع الأعمال، على تعميم هذه الفئة من الجوائز في القطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية، وذلك تحقيقاً للرؤية السامية لإمارة دبي ودولة الإمارات، والمبادئ الثمانية ومئوية الإمارات 2071، وتوجهات القيادة العليا في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً على جميع الأصعدة.

9 معايير

وتضم جائزة الصناعة الذكية 9 معايير أساسية تم وضعها قياساً على النموذج الأوروبي الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، بالإضافة إلى معايير تقنية لقياس مدى تحول العمليات رقمياً وتكاملها في سلاسل القيمة الأفقية والعمودية في المؤسسة الصناعية لتشمل سلسلة التطوير والتصنيع والتوريد والمنتجات والخدمات.

وقال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي: تعمل اقتصادية دبي بصفة مستمرة على تعزيز مكانة جوائز التميز لقطاع الأعمال، وبالأخص جائزة دبي للجودة، بحيث تمثل مرجعاً معتمداً لكافة القطاعات ووسيلة لتحسين الأداء والإنتاجية، لذا نعمل على تطوير معايير الجودة والخدمة وتعزيز التنافسية بين المشاركين، إلى جانب تدشين المبادرات التي تخدم مجتمعات الأعمال، ونحن بدورنا حريصون على اتباع نهج القيادة الرشيدة في طرح ما هو متميز وداعم لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

حافز

وقال المهندس ساعد العوضي، مدير عام مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: إطلاق جائزة دبي للصناعة الذكية الأولى من نوعها على مستوى الإمارة حافز لتشجيع الشركات على التحول الرقمي الصناعي، وتحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030 الأساسية، والتي تشمل زيادة الإنتاج والقيمة المضافة لقطاع التصنيع، وتحسين إنتاجية العمل، وتشجيع صناعات خضراء، وخلق وظائف ذات قيمة عالية للمواطنين.

وقالت عائشة الفلاسي، مدير إدارة تنمية الصناعات والمنتجات في مؤسسة دبي لتنمية لصادرات: تحدد جائزة الصناعة الذكية، ضمن جائزة دبي للجودة، مستوى النضج الرقمي للمصانع المحلية، ومدى انتشار مفهوم أفضل الممارسات والمنهجيات المتبعة من قبل الشركات الصناعية في الإمارة للتحول الذكي.

ونطمح إلى تسليط الضوء على المصانع التي تواكب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتقديرها لإشعال روح التنافس والتسابق نحو تبني الصناعات التي تتضمن أجهزة الاستشعار الذكية وتكنولوجيا كشف المواقع، ومنصات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي القائم على أصول البلوك شين وغيرها.