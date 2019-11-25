حضور قوي لدبي في منتدى تورينو للاقتصاد الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

اختُتِمت مؤخراً فعاليات الدورة الرابعة من منتدى تورينو للاقتصاد الإسلامي، التي أقيمت في مدينة تورينو الإيطالية تحت شعار «تهيئة بيئة شاملة للاقتصاد الإسلامي» بالتعاون بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة الثقافة والفنون في دبي.

وكشفت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال المنتدى، عن الدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي، مشيرةً إلى أنه يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، ولافتةً إلى تأثيره الفاعل في تمكين الاقتصاد الإبداعي في دبي، ورفد الأفكار والرؤى الإبداعية الملهمة، ودعمه لمنظومة الابتكار التي تتخذها الإمارة نهجاً لها في استشراف المستقبل، لافتةً إلى أن «دبي للثقافة» تخطو خطوات كبيرة في تفعيل قطاع الصناعات الإبداعية بما يحقق أهداف رؤية دبي الثقافية الجديدة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويواكب النهج الإبداعي الخلاق الذي تتبعه وتسير عليه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وأكد عبد الله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، ويتميز بإمكانات حقيقية ودور فاعل في دعم منظومة التكامل الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ما جعله موضوعاً للبحث والنقاش على مستوى دول العالم، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركة دولة الإمارات في منتدى تورينو للاقتصاد الإسلامي لتكون انعكاساً لدور الدولة في تصدير أفضل ممارسات العمل في هذا القطاع الحيوي إلى غيرها من الأسواق المهتمة بالاقتصاد الأخلاقي المستدام.