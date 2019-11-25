«إمكان» تطلق «لو كاروسيل» في المغرب

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «إمكان» للتطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مشروعاً في مدينة الرباط بالمغرب. ويمتد مشروع «لو كاروسيل» على مساحة قدرها 100 ألف متر مربع على ساحل المحيط الأطلسي، ويمثل وجهة متعددة الاستخدامات تشتمل على مركز تسوق خارجي يضم أكثر من 120 متجراً ومطعماً، وما يزيد عن 200 شقة سكنية بجانب شاطئ البحر، وواجهة مائية تحتضن 36 مكاناً حيوياً، وفندقاً من فئة خمس نجوم، ومساحة للمكاتب تبلغ 12 ألف متر مربع. وتبلغ قيمة المشروع 1.5 مليار درهم مغربي. والمتوقع لمشروع «لو كاروسيل» أن يوفر أكثر من 1100 فرصة عمل عند تشغيله بالكامل.

وقال وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: يقدم مشروع الوجهة البحرية تجربة متكاملة لسكانه وزواره، بدءاً من الشقق الراقية إلى المطاعم الاستثنائية والمتاجر والمكاتب، علاوة على فندق من فئة خمس نجوم.