«لينكدإن» تعلن الفائزين بجوائز المواهب في الشرق الأوسط 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن الفائزين بدورة عام 2019 من «جوائز لينكدإن للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والتي أقيمت بدبي.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي في كلمة له خلال الحفل، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأتمتة تمثل محركاً رئيسياً للتغييرات الحالية والقادمة في مشهد سوق العمل العالمي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تطوير مواهب المستقبل وتزويدها بالمهارات اللازمة بما يمكنها من بناء الفرص المستقبلية وتطوير الحلول القائمة على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

واشتملت قائمة الفائزين بجوائز لينكدإن للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام على: «إن إم سي للرعاية الصحية» و«الجمارك السعودية» ضمن فئة «نجم لينكدإن الصاعد»، في حين فازت «بلدية دبي«» بجائزة «أفضل ثقافة تعلم» ضمن القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذهبت جائزة«أفضل فريق في استقطاب المواهب» في الكويت إلى «كيو إنترناشيونال كونسالتانتس»، وفي المملكة العربية السعودية إلى «الهيئة العامة للزكاة والدخل»، وفي دولة الإمارات إلى «مجموعة شلهوب» و«دبي للسياحة»، وأخيراً، حازت «الفطيم» الإماراتية على جائزة أفضل علامة تجارية على «لينكدإن» تضم أكثر من 4 آلاف موظف.