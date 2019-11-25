9 مؤسسات من القطاع الحكومي والخاص تفوز بجائزة «أفكار الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت المجموعة الفرعية «الأفكار العربية» التابعة لمجموعة دبي للجودة، الدورة الثامنة لمؤتمر وجائزة «أفكار الإمارات» 2019، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

شهد الحدث الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي برأس الخيمة رئيس دائرة الطيران المدني، والمهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، وحسين الفردان رئيس المجموعة الفرعية «أفكار عربية» التابعة لمجموعة دبي للجودة، ولفيف من كبار الشخصيات. قدمت الإعلامية سالي الأسعد الحفل الختامي للمؤتمر والإعلان عن أسماء الفائزين.

وفي ختام الحفل تم تكريم أصحاب أفضل الأفكار المشاركة من قبل المؤسسات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص بالدولة في الدورة الثامنة لجائزة أفكار الإمارات لعام 2019 عن الفئات التالية:

الفائز عن فئة الإبداع في مجال الاختراعات (المخترع الصغير أو العام) الفائز الأول «هيئة الصحة بدبي» عن مشروع «التشخيص والعلامات الحيوية للربو» ــ والفائز مناصفة «بلدية دبي» عن مشروع «مبادرة خدماتي».

الفائز عن فئة الإبداع في مجال تعزيز اللغة العربية «القيادة العامة لشرطة دبي» عن مشروع «تأهيل النزلاء لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها».

الفائز عن فئة الإبداع في مجال التشجيع والمشاركة وتمكين المواطنين «القيادة العامة لشرطة دبي» عن مشروع إيفاد.

الفائز عن فئة الإبداع في مجال تعزيز الهوية الوطنية الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة قسم الهندسة المعمارية عن مشروع توثيق البيوت القديمة في رأس الخيمة.

الفائز عن فئة الإبداع في مجال الحكومة الذكية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي عن مشروع أذون الدخول +50.

الفائز عن فئة الإبداع في مجال البيئة (التطبيقات الخضراء) هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشروع تنبيه ارتفاع استخدام المياه.

الفائز في فئة الإبداع في مجال العمل التطوعي والإنساني القيادة العامة لشرطة دبي عن مشروع شكاوى صامتة.

الفائز عن فئة الإبداع في مجال ريادة الأعمال - وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع نموذج التوظيف.