«دافزا» تبحث آفاق وآليات التعاون مع «بنك الصين»

المصدر: دبي - البيان

استقبل الدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، وفد «بنك الصين» برئاسة المدير التنفيذي لين زينزينغ والوفد المرافق، وذلك في مركز دافزا سكوير للأعمال لبحث آفاق وآليات التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض تجربة المنطقة الحرة على مدى أكثر من عقدين في استقطاب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستدامتها كونها تلعب دوراً حيوياً عالياً باقتصاد دبي في أكثر من 20 قطاعاً حيوياً، إلى جانب الخدمات المتميزة التي تقدمها المنطقة الحرة للشركات العالمية وخصوصاً الشركات الصينية منها التي تتخذ من دافزا مقراً لها.

واطلع الوفد الصيني على عرض لأهم المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تشرف عليها المنطقة الحرة ومجالات تعاون بنك الصين فيها، من بينها دبي كوميرسيتي أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في المنطقة، ومشروع دبي بلينك الذي يهدف إلى استشراف مستقبل سلاسل التوريد والتجارة العالمية عبر إنشاء أول وأضخم منصة تجارية للشركات عالمياً، بالإضافة إلى ذلك، تعرف فريق عمل دافزا إلى الخدمات والحوافز التي يوفرها بنك الصين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الفوائد التي تقدمها المنطقة الحرة للمتعاملين والشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها ولعملياتها، دعماً لعملياتها الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور الزرعوني: الصين ثالث أكبر شريك تجاري لدافزا حيث بلغت نسبة تجارتها 15.7% وبقيمة 12.3 مليار درهم خلال النصف الأول 2019، ولطالما كانت المنطقة الحرة شريكاً مؤثراً في اقتصاد دبي وتجارتها الخارجية غير النفطية بما يترجم رؤية قيادة حكومة دبي ويعزز من مكانتها الاقتصادية والتجارية. وتلتزم دافزا بتوفير الدعم اللوجستي والمحفزات الاستثمارية للشركات الصينية التي تتطلع لتأسيس أعمالها بها.