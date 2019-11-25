«المركزي» يدعو لمبادرات استراتيجية للتمويل والأنشطة المصرفية مع السعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا معالي مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي إلى تطوير مبادرات استراتيجية مشتركة بين الإمارات والسعودية لتعزيز التعاون والتكامل بينهما في مجالات عديدة أبرزها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها.

وأشار في كلمته أمام المؤتمر المشترك الأول بين مسؤولي البنوك في السعودية والإمارات والذي نظمته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي في الرياض، أمس، إلى أن الإمارات والسعودية تتمتعان بأنظمة مصرفية متينة، تمنحهما القدرة على زيادة دور التكنولوجيا المالية في تحسين الشمول المالي.

ولفت إلى أنه تنفيذاً للرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين، قام المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي بتوظيف تقنيات «البلوك تشين» في المدفوعات بين المصارف عن تجربة استخدام عملة رقمية في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية بالسعودية والإمارات.

وأوضح أنه تم الإعلان عن مبادرة «عابر» في تجربة إصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين السعودية والإمارات في التسويات المالية بين البنكين المركزيين وعدد محدود من البنوك التجارية، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل الدولية وتقييم المخاطر التقنية، ودراسة إيجاد حلول بديلة للأنظمة الحالية، مع تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة .

مكتب

ولفت المنصوري إلى أن المركزي يخطط لتأسيس مكتب للتكنولوجيا المالية في المستقبل القريب، بهدف مواصلة الابتكار المالي في القطاع المصرفي لدولة الإمارات، كما يعمل على أجندة شاملة لتطوير قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين الدولتين حتى نهاية سبتمبر زاد على 107 مليارات درهم.

حوالات

وأكد الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المملكة رابع أكبر شريك تجاري للإمارات عالميا، والأول خليجيا وعربيا. وبلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى 2019 نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة 20 مليار ريال.