الإمارات تتصدر مشاريع البناء في المنطقة بـ 1.9 تريليون درهم منها 1.3 حصة دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

ينطلق اليوم في دبي معرض الخمسة الكبار، الذي يعد الحدث السنوي الأول لمجتمع قطاع البناء، ويشكل جسراً للتواصل وإبرام العقود والصفقات في مختلف أنشطة قطاع البناء والتشييد إقليمياً وعالمياً.

وكشفت جوسين هيجمانس، مديرة محفظة المعارض في شركة «دي إم جي للفعاليات» المنظمة للمعرض لـ «البيان الاقتصادي» أن تقرير «ملامح قطاع البناء»، الذي سيصدر اليوم عن المعرض، يؤكد أن الإمارات أكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة، بمشاريع إجمالية مخطط لها وأخرى قيد الدراسة تصل إلى 1.9 تريليون درهم، تستحوذ دبي على 1.3 تريليون درهم منها.

ويشارك في المعرض الذي يوقد شمعته الـ 40 نحو 2390 شركة عارضة من 59 دولة بضمنها 29 جناحاً وطنياً تتقدمها الصين، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه وزواره 68000.