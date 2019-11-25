فلاي دبي تستكمل تمويلاً بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي ـ البيان

استكملت «فلاي دبي» تمويلاً مشتركاً لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار في 14 نوفمبر 2019.

وقامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك نور بدور المنسق العالمي لهذه التسهيلات، في حين تولى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور دور متعهد التغطية. وتم إطلاق التسهيلات لائتلاف عام من البنوك في 18 نوفمبر 2019.

وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك نور وبنك دبي الإسلامي بدور المنظمين الأوائل المفوضين ومديري الاكتتاب.

وستستخدم «فلاي دبي» عوائد هذه التسهيلات لإعادة تمويل صكوكها الأولى التي أصدرتها في 2014 وتاريخ استحقاقها 26 نوفمبر 2019.