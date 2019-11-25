إماراتي يحقق الطيران البشري المستقل بنسبة %100 لأول مرة في 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، على حسابه الخاص في إنستغرام، مقطع فيديو بعنوان مشروع الطيران البشري Mission: Human Flight.

ونشر حساب إكسبو 2020 دبي الفيديو أيضاً عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع رسالة نصها: «إكسبو دبي يتخذ الخطوة الأولى نحو رحلة طيران بشرية مستقلة بنسبة 100% بالتعاون مع «إكس دبي» و«جت مان دبي».. شاهدوا إطلاق مشروع: الطيران البشري».

ويظهر الفيديو لقطات تحبس الأنفاس لأعضاء فريق «إكس دبي» و«جت مان دبي» شكل اثنان منهم «طياراً نفاثاً» وهم يحلقون فوق الجبال والوديان في الصين بحركات مليئة بالتشويق والإثارة.

وبدعم من إكسبو 2020، وبالتعاون مع إكس دبي، سيحقق «جت مان» في عام 2020 الطيران البشري المستقل بنسبة 100%.

ويضم فريق جت مان المتعدد الجنسيات كلاً من فينس ريفيت وفريد فوجن، وهما رياضيان فرنسيان لديهما سجل مبهر من الإنجازات في الرياضات الخطرة على مستوى العالم، ويساعدهما الشاب الإماراتي أحمد حسن الشحي، وهو رياضي حائز على جوائز عديدة. ومن المنتظر أن يصير أول إماراتي يحقق الطيران البشري المستقل بحلول العام 2020.

ويملك الشحي البالغ من العمر 31 عاماً سجلاً حافلاً بأكثر من 5300 قفزة حرة، ويتميز بخبرته في الطيران الشراعي المروحي، والطيران المظلي، والسريع.

وعلى ارتفاع معين لا يمكن للبشر الطيران بشكل مستقل. وتسمى المنطقة عند هذا الارتفاع المنطقة الرمادية. عبر الطيران على ارتفاعات لم يصلها أحد من قبل في مثل هذه المحاولات سيقلص «جت مان» نطاق المنطقة الرمادية حتى تختفي تماماً في 2020.