إنجاز المرحلة الثانية من تطوير «سيتي سنتر عجمان»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت «ماجد الفطيم» الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير «سيتي سنتر عجمان»، بهدف تحويل مركز التسوق إلى وجهة إقليمية للتسوق وأسلوب الحياة مع مزيج متنوع من نحو 130 علامة تجارية ومطعماً، وهي جزء من مشروع التطوير المتواصل، بتكلفة 643 مليون درهم، وتتيح أعمال التطوير الأخيرة 250 فرصة عمل في عجمان.

وقال فؤاد شرف، المدير لعام لإدارة العقارات في «ماجد الفطيم العقارية»: تأتي عملية إعادة التطوير بعد أن استمعنا لعملائنا وفهمنا أنهم يتوقعون المزيد من مراكز التسوق في مجتمعهم.

وذكر أنه تم توفير وجهة واحدة تلبي رغبات واحتياجات حياتهم العصرية كثيرة المشاغل، ومع التصميم المعاصر الذي تمت إضافته، وزيادة سبل الراحة وتنوع محال البيع بالتجزئة، يؤكد هذا التحول الذي شهده مركز التسوق وعد المجموعة بأنها موجودة لتحقيق أسعد اللحظات للجميع.