57 مليار درهم حجم قطاع التأمين في الإمارات 2024

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقع خبراء شركة «ألبن كابيتال»، نمو قطاع التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب 4.2% خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 15.6 مليار دولار (57.3 مليار درهم) في 2024. وخلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة أمس بمقرها في دبي لإعلان تقريرها حول صناعة التأمين في الإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي لعام 2019، أرجع الخبراء ذلك النمو إلى عدة عوامل، أبرزها النمو الاقتصادي مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% والقطاع غير النفطي 2.8% في 2020 ثم بنسبة 3.3% في 2024، إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار الاستعدادات لتنظيم معرض إكسبو 2020، والتطبيق التدريجي للتأمين الصحي الإلزامي في بقية إمارات الدولة.

قاعدة سكانية

وبحسب «ألبن كابيتال»، ستساهم الظروف الديموغرافية المواتية من حيث اتساع القاعدة السكانية التي تتشكل من الشباب والعاملين في الجهات المختلفة، في تقديم الدعم لنمو قطاع التأمين إلى جانب تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بالأعمال وتأشيرات السياح والتسهيلات في منح الإقامة مثل الإقامة الذهبية.

وحلت الإمارات، في المرتبة 37 على مستوى العالم، في إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة، فيما نما القطاع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.4% بين عامي 2013 و2018، وفق التقرير الذي توقع أن تبلغ حصة الإمارات 43.3% من سوق التأمين في المنطقة حتى 2024، فيما ستبقى الحصة السوقية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة.

وذكر التقرير، أن الإمارات سجلت أعلى معدلات انتشار لخدمات التأمين في المنطقة بنسبة 2.9% وأعلى معدل إنفاق 1195 دولاراً (4390 درهماً) في العام الماضي مع توقع تحقيق معدل نمو سنوي مركب 3.2% إلى 1251 دولاراً (4600 درهم) في 2024.

أنواع التأمينات

وبحسب التقرير، تبلغ حصة أنواع التأمينات العامة (بخلاف التأمين على الحياة) 76.9% من إجمالي قطاع التأمين في الإمارات 2024، ومن المرجح تحقيق نمو بمعدل سنوي مركب 3.9% إلى 12 مليار دولار (44.1 مليار درهم) بدعم من نمو التأمين الصحي وتأمين السيارات. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو قطاع التأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب نسبته 4.9% ليصل إلى 3.7 مليارات دولار، وذلك في ظل الزيادة السكانية وزيادة الوعي التأميني.

دول الخليج

وبحسب توقعات «ألبن كابيتال»، فإن قطاع التأمين في دول الخليج سيحقق معدل نمو سنوي مركب 4.3% ليصل إلى 36.1 مليار دولار في 2024 مقابل 29.2 مليار دولار في 2019 حيث تقدر القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ في المنطقة 2.6 تريليون دولار، ما يرفع حجم الأصول المؤمنة في المستقبل القريب.

وقال كريشنا داناك، المدير التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»، إن عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين في الخليج بقيت نشطة على مدار العامين الماضيين مع تسجيل عدد من الصفقات الإقليمية والعابرة للحدود في ظل سعي الشركات لبناء ميزانيات أقوى لضمان الامتثال لمتطلبات الاحتياطي والملاءة الصارمة. وأضاف أنه مع الاهتمام من جانب الشركات الأجنبية، نتوقع أن نرى استمرار أنشطة الدمج والاستحواذ في الوقت الذي تقوم به الشركات بتطوير قدرات تكنولوجية لتوسيع عروض منتجاتها وتحسين ربحيتها.