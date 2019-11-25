تكليف شركتين بتطوير صالة المسافرين بمطار أبوظبي الجديد

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن منح عقد تطوير وإدارة صالة المسافرين في مبنى مطار أبوظبي الجديد لشركتي «ناشيونال» لخدمات الطيران، وشركة «إيربورت دايمنشنز»، وذلك في إطار مشروع مشترك، يجمع بين الخبرات التشغيلية للشركتين في مجالي خدمات الطيران في المنطقة وإدارة احتياجات المسافرين في المطارات الدولية.

وستتيح الصالة الجديدة الممتدة على مساحة تزيد على 3500 متر مربع للمسافرين فرصة الاستمتاع بخدماتها الفاخرة، والتي ستعكس من خلالها أصول الضيافة العربية، التي تتمتع بها مطارات أبوظبي في تقديم تجربة سلسة ومريحة للمسافرين، حيث تقع الصالة وسط مبنى المطار الجديد، ما يسهل على المسافرين الوصول إليها، والاستفادة من ميزاتها بغض النظر عن درجة السفر أو شركة الطيران، ويشمل ذلك المسافرين المغادرين والترانزيت من مطار أبوظبي الدولي، لتشكل جزءاً مهماً من مرافق المطار عالمية المستوى.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: تعتبر الشراكة مع كل من شركتي «ناشيونال» لخدمات الطيران و«إيربورت دايمنشنز» خطوة متميزة للمسافرين عبر مبنى المطار الجديد، حيث توفر لهم الصالة الجديدة تجربة استثنائية في مطار أبوظبي الدولي.

وأضاف: يسرّنا التعاون مع الشركتين في تطوير الصالة الجديدة وإدارتها، إذ سيستفيد المشروع من الخبرة التشغيلية والمعرفة الإقليمية القيّمة، التي تتمتع بها «ناشيونال» لخدمات الطيران في الشرق الأوسط، بينما تسهم الخبرة الواسعة لـ «إيربورت دايمنشنز» في مجال تصميم صالات المطارات وإدارتها في تطوير صالة، يستعيد فيها المسافرون حيويتهم قبل استكمال الرحلة. كما أود تهنئة الشركتين على هذا التعاون، وأتطلع للعمل معهما على تجهيز مبنى المطار الجديد لاستقبال المسافرين.