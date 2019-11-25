«اقتصادية أبوظبي» تصادر 17 ألف سلعة مقلدة ومغشوشة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري 28,993 زيارة رقابية وتفتيشية على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومناطق إمارة أبوظبي الثلاث، بهدف مكافحة الغش التجاري والظواهر السلبية المخالفة لممارسة النشاط التجاري في الإمارة، تم خلالها تحرير 514 مخالفة، ومصادرة 17 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة.

وقال حمد الماس المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إن تقرير أداء حركة النشاط التجاري الصادر عن إدارة الحماية التجارية يعكس الجهود التي تبذلها الدائرة لحماية المستهلك وأصحاب العلامات التجارية من الغش التجاري ومكافحة الترويج للبضائع المقلدة والمغشوشة بما يساهم في توفير بيئة أعمال جاذبة في الإمارة.

وحسب تقرير الدائرة فقد بلغ عدد السلع المقلدة والمغشوشة التي تمت مصادرتها على مستوى إمارة أبوظبي في الربع الثالث من العام الجاري 17,002 سلعة مقارنة بـ68,103 سلع تمت مصادرتها خلال الفترة نفسها من عام 2018 ما يعكس نتائج الجهود التي تبذلها الدائرة للتقليل من هذه الممارسات المخالفة للوائح وشروط ممارسة النشاط التجاري للإمارة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتم تحرير 514 مخالفة، في حين تلقت الدائرة خلال نفس الفترة 1595 شكوى من جانب المستهلكين ضد المنشآت التجارية في الوقت الذي تلقت فيه 1560 شكوى في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر تقرير نشاط الحماية التجارية بإمارة أبوظبي أن الدائرة نفذت 470 حملة تفتيش خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ324 حملة موزعة بين أبوظبي والعين والظفرة خلال الفترة ذاتها من عام 2018، الأمر الذي يعكس جهود الدائرة المستمرة في تعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت بهدف الحد من الممارسات غير المشروعة للأعمال التجارية، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين وحماية الملكية الفكرية.

وبلغ عدد الإنذارات التي تم توجيهها إلى المنشآت المخالفة للوائح واشتراطات ممارسة الأنشطة التجاري في إمارة أبوظبي 718 إنذاراً توزعت على 368 إنذاراً في منطقة أبوظبي و282 إنذاراً في العين و68 إنذاراً في منطقة العين.