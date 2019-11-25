500 خبير و75 شركة عالمية بمعرض الأسمنت والخرسانة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

انطلقت في مركز إكسبو الشارقة أمس فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الدولي «للأسمنت والخرسانة 2019»، المعرض الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي تنظمه شركة «آد - ميديا جي إم بي إتش» الألمانية بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وسط مشاركة أكثر من 75 شركة عارضة من شتى أنحاء العالم و500 خبير دولي في قطاع البناء والتشييد.

ويقدم المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 25 من نوفمبر حزمة واسعة ومتنوعة من المنتجات والعروض وأحدث التقنيات والخبرات اللازمة في مجال البناء والتشييد، والتي تلبي متطلبات القطاع العمراني المتزايدة في المنطقة، التي تعد من أكبر أسواق القطاع في العالم.

وافتتحت فعاليات المعرض بحضور مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور هولجر كاروتز، الشريك والمدير لشركة «آد - ميديا جي إم بي اتش».

منصة مهمة

وأكد مروان بن جاسم السركال أن المعرض يسهم بتعزيز مكانة الشارقة في تنظيم واستضافة المعارض النوعية والمهمة، ويجذب إليها الشركات والخبراء والزوار المتخصصين بالبناء والتشييد، حيث يشكل هذا المعرض منصة مهمة للتعريف بأحدث منتجات الخرسانة وعرضها أمام أكبر شريحة مهتمة بهذا المجال، منوهاً إلى أهميته في ظل النمو المتزايد في مشاريع التشييد والبناء في المنطقة التي من المتوقع أن يضخ بها ما يقارب 316 مليار دولار ما بين عامي 2019 - 2021 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

سمعة عالمية

وقال سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن المعرض من الأحداث التي باتت تحظى بسمعة عالمية ومكانة مرموقة على خارطة صناعة أهم المعارض والأحداث العالمية والإقليمية المتخصصة، بما ينفرد به من شمولية وتنوع في معروضاته، وذلك من خلال مشاركة العديد من الشركات المتخصصة في العمل الخرساني وشركات الإنشاءات والمقاولات الكبيرة من شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركات المعدات ومواد البناء والمكاتب الهندسية.