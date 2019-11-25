90 ألف منتج يحمل «علامة الجودة الإماراتية» من 1312 مصنعاً وطنياً وأجنبياً

المصدر: دبي - البيان

حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إنجازات وطنية كبرى على صعيد بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة في دولة الإمارات، حيث أكدت الإحصاءات الأخيرة حصول 90 ألف منتج على «علامة الجودة الإماراتية»، تعود إلى 1312 مصنعاً وطنياً وأجنبياً تعمل في الدولة.

جاء ذلك خلال تكريم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لـ 144 مؤسسة حكومية وخاصة من متعاملي الهيئة، ضمن فعالية «ملتقى المتعاملين الأول»، الذي نظمته «مواصفات» في فندق جراند حياة في دبي، أمس، بحضور مئات الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ارتفاع نسبة ثقة مجتمع الإمارات في الأنظمة والعلامات المعتمدة في الدولة بنسبة 83% في العام 2018. ولفت إلى أن المتطلبات الإلزامية لإطارات المركبات وغيرها قد أسهمت مساهمة فعالة في خفض نسبة وفيات حوادث المركبات في الدولة، والتي تقدر بنسبة 34% خلال آخر 5 سنوات. وقال إن الهيئة أصدرت تراخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية لعدد 1312 مصنعاً محلياً ودولياً، تنتج أكثر من 90 ألف منتج من ضمنها أشهر المنتجات العالمية والمحلية.

ريادة في «الحلال»

وعلى صعيد قطاع الحلال، أفاد بأن الإمارات، ممثلة في «مواصفات»، تبوأت مكانة عالمية مرموقة في سوق وخدمات الحلال، فمنذ إصدار الهيئة لمنظومة الحلال وعلامتها الوطنية تم تسجيل أكثر من 60 جهة منح شهادات حلال وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية لأكثر من 150 شركة تنتج أكثر 10,000 منتج في أكثر من 40 دولة حول العالم.

كما تلبي الهيئة احتياجات متعامليها من خدمات الاعتماد، حيث يتم تسجيل 150 جهة، واعتماد ما يقارب 40 جهة سنوياً، وتم تعيين 11 جهة معيّنة حاصلة على أكثر من 250 شهادة مجال تعيين منذ إطلاق الخدمة في العام 2016.

بيان حالة المنتج

وقال: استطاعت الهيئة من خلال التنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أن توفر حلولاً تسهّل مرور السلع والمنتجات من المنافذ الجمركية، وقد أطلقنا خدمة بيان حالة المنتج بالتنسيق مع الدوائر الجمركية بصورة قللت مدة الإفساح الجمركي للمنتجات المقيدة من 3 أيام إلى خدمة ذاتية تنجز في الوقت نفسه.

كذلك فإن إطلاق المنصة الموحدة لتسجيل الطائرات بدون طيار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات، أسهم في الحد من الحوادث التي كانت تعرض سلامة الطيران في مطارات الدولة، وأنهى مشكلة التعدي على خصوصية الأفراد.

مطابقة

تصدر «مواصفات» سنوياً أكثر من 20 ألف شهادة مطابقة إماراتية (إيكاس) و 20 ألف بيان حالة منتج، إضافة إلى إصدار 1.6 مليون بطاقة كفاءة الطاقة والمياه و3 ملايين بطاقة RFID للإطارات، علاوة على 17 مليون بطاقة خضراء للدهانات والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، فضلاً عن أكثر من 100 شهادة إقرار نوع ومطابقة لأدوات القياس.