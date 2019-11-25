الترويج لأبوظبي في جنوب شرق آسيا وجهة للمؤتمرات والمعارض

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً عدداً من المبادرات للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية المستوى للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بين مجموعة من مسؤولي قطاع السفر في جنوب شرق آسيا.

وأجرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حملات ترويجية في جاكرتا، وكوالالمبور، وسنغافورة للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة رائدة للاجتماعات الخارجية من خلال إظهار أبرز التسهيلات التي توفرها للعاصمة في قطاع سياحة الأعمال، تلا ذلك مشاركة الإمارة القيمة في النسخة الثانية عشرة من معرض بورصة السياحة العالمية - آسيا، والذي جرت فعالياته في سنغافورة، حيث فازت أبوظبي بالمركز الأول عن فئة أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز اختيار قرّاء مجلة ترافيل ويكلي آسيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حملة ترويجية للمساهمين في الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا بهدف بناء علاقات متينة مع منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر وشركات السياحة في المنطقة من أجل استقطاب المزيد من الاجتماعات و الحوافز إلى أبوظبي. ومن أهم المبادرات التي تم إطلاقها كانت التخطيط لصيف استثنائي في أبوظبي، في خطوة للترويج للإمارة كوجهة مثالية خلال صيف 2020، بغية زيادة فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.