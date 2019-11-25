«المالية المركزية» بالشارقة تعقد ملتقاها الدوري الثاني

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ملتقاها المالي الثاني لعام 2019 والمخصص لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، بحضور 80 شخصاً من مسؤولي الإدارات المالية وموظفيها بالجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى فريق عمل الملتقى ومديري الإدارات بالمالية وموظفيها.

وأكد الشيخ راشد القاسمي، رئيس فريق الملتقى المالي، أهمية الخطط التدريبية والورش المتخصصة، بالإضافة إلى الملتقيات المالية الدورية لموظفي الدوائر، في تطوير الكوادر البشرية المواطنة وقدرات الجهات الحكومية في مجال الشؤون المالية، لتحقيق رؤية الدائرة والحكومة والارتقاء بالأداء المالي الحكومي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الملتقى حلقة نقاشية تم خلالها مناقشة سبل تطوير دليل الإجراءات المالية للتوافق مع التغييرات على بيئة الأعمال المالية، وإثراءً للعمل المالي الحكومي خاصة فيما يتعلّق بآليات تنفيذ القانون المالي رقم 4 لسنة 2017 وتحسين الأدوات المالية 2019 بما يحقق طموحات الدائرة والمتعاملين مع الدليل، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة للثلاثة أعوام المقبلة، وتحقيقاً لأهدافها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلّقة بالدورة الرابعة لجائزة الأداء المالي المتميّز 2019 وأجندة الدائرة العام الجاري.