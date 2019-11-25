دائنو «الجابر» يدرسون إنفاذ مطالبات السداد

المصدر: دبي ـ رويترز

قال مصدران مطلعان إن دائني مجموعة الجابر يدرسون إنفاذ مطالبات بحق مالكي المجموعة بعد تأخر تنفيذ اتفاق إعادة هيكلة.

وتواجه الجابر، المعروفة بعملها في المقاولات وإن كانت لها استثمارات في عدد من القطاعات الأخرى أيضاً، مصاعب. وكانت اتفقت أواخر العام الماضي على شروط إعادة هيكلة دين حجمه 5.9 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، في صفقة تتضمن خفض الشركة التزاماتها عن طريق بيع أصول وآلية لإعادة شراء الدين بخصم 52% لكن تأخر تنفيذ بعض جوانب الاتفاق أحبط معظم الدائنين - ومن بينهم صناديق تحوط وبنكا أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول - الذين يخططون لأخذ إجراء بحق مالكي المجموعة، وفقاً للمصادر.

وقال أحد المصدرين «المقرضون بلغوا خط النهاية». وقال متحدث باسم الجابر إن الشركة وقعت في وقت سابق من العام شروط اتفاق مع مقرضيها، لكن لم يوافق عليه جميع دائنيها.

وأضاف: منذ ذلك الحين، واصلت المجموعة تنفيذ هدفها المحوري المتمثل في التوصل إلى اتفاق مماثل في أقرب فرصة وهي تشجع جميع المقرضين على المشاركة في حوار مثمر لتحقيق هذا الهدف. وكانت الشركة بدأت المحادثات مع الدائنين في 2011 بعد تراكم ديون استخدمتها لتمويل توسع خارج قطاع البناء.