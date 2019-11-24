حمدان بن محمد: الثقة عالية في جودة المنتج الإماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تغريدةً على حسابه على تويتر بمناسبة ذكرى تأسيس دوكاب جاء فيها: "نحتفل اليوم بذكرى تأسيس دوكاب التي انطلقت قبل أربعين عاماً على يد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. نبارك لهذه المؤسسة الوطنية المتميزة ما قدمته وتقدمه من انجازات ترسّخ بها دعائم قطاع الصناعة الإماراتي وتعزز ريادته".

وقال سموه في تغريدةٍ أخرى: " الصناعة أحد أعمدة هيكل الاقتصاد الوطني، ونجاح دوكاب في تصدير 60% من إنتاجها إلى أسواق أكثر من 30 دولة بأكثر من 2.5 مليار درهم العام الماضي دليل على الثقة العالية في جودة المنتج الإماراتي والعمل مستمر نحو مستويات جديدة من التنافسية العالمية".