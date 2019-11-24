12 مليون زائر دولي لدبي في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد زوار دبي الدوليين في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 12.08 مليون زائر بنمو 4.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً لإحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي استقبلت الإمارة خلال سبتمبر الماضي ما يفوق 1.23 مليون زائر، بزيادة 7.3 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، تم تصنيفها خلال الشهر ذاته في المركز الرابع ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم للسنة الخامسة على التوالي بحسب مؤشر ماستركارد للمدن العالمية.

وأكدت وحدة الإيكونومست انتلجانس أمس، أن دبي تعد العدة لقفزة سياحية كبيرة في عام إكسبو 2020، حيث تخطط دبي لحملات ترويجية تستقطب 25 مليون زائر للحدث العالمي.

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