«منتدى الإمارات» يعزز ريادة الاقتصاد الوطني

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُعقد أعمال منتدى الإمارات الاقتصادي الذي تنظمه «اقتصادية دبي» تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، يومي 11 و12 ديسمبر، وهو ثمرة تعاون بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع.

ومن المُنتظر أن يحظى المنتدى باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي بحلته الجديدة، كنتاج دمج ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية، وملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، في حدث واحد، إذ سيشكّل المنتدى إحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية المحلية السنوية المعنية بتسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية، والإسهام في رسم مستقبل التخطيط الاقتصادي للدولة.

واستُلهمت أهداف المنتدى من: «رؤية الإمارات 2021» وعدد من المبادرات الريادية في كل إمارة. وسيوفر المنتدى، في نسخته الأولى، منصّة فعّالة للمعنيين بشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار في التخطيط الاقتصادي بالإمارات، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالدولة والمجتمع، واستعراض المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها أخيراً، بمشاركة نخبة من ممثلي كبرى الشركات وصُنّاع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين والخبراء وطلبة المؤسسات الأكاديمية من داخل الدولة وخارجها.

ويتناول المنتدى المبادرات الاقتصادية التي قادتها الدولة في الآونة الماضية، إلى جانب إلقاء الضوء على القضايا الاقتصادية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنّتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، وتأثيرها في تعزيز الناتج المحلي.





«منتدى الإمارات الاقتصادي» ينطلق في دبي 11 ديسمبر