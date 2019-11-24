مكتب للأنظمة والتراخيص بوزارة الدفاع لخدمات الصناعات الدفاعية والأمنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الدفاع عن تأسيس مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وذلك بهدف تنظيم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى ضمان التوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وتنصب المهام الرئيسة لمكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في خدمة المتعاملين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وإصدار التراخيص وتصاريح الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومة في بالدولة.

ويأتي تأسيس مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص ضمن اختصاصات وزارة الدفاع وفقاً للتشريعات والقوانين الصادرة في الدولة، وتحقيق السياسة العامة للدولة نحو توحيد الإجراءات والاشتراطات لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق الأمن الوطني.