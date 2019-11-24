التأمين ملزَم بتعويض حوادث الأمطار والرياح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكدت هيئة التأمين أن شركات التأمين في الدولة ملزَمة بالتعويضات عن حوادث المركبات الناجمة عن الأمطار والرياح، ما لم يصدر قرار من السلطات المختصة باعتبارها كارثة طبيعية مثل الفيضانات والأعاصير.

وأوضحت الهيئة، رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، أن الوثيقة الموحدة للمركبة المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف والصادرة، بموجب نظام توحيد وثائق التامين على المركبات، تستثني الحوادث التي تقع نتيجة أو بسبب مباشر أو غير مباشر لكوارث طبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والزوابع، ولكن وفقاً للوثيقة الموحدة للمركبات لا تُعتبر الحالة كارثة طبيعية مثل اعتبارها فيضاناً أو إعصاراً إلا إذا كانت تؤدي إلى إضرار كارثية واسعة، ويصدر بشأنها قرار من السلطة المختصة في الدولة.

وذكرت هيئة التأمين أن ما شهدته الدولة أخيراً من أمطار ورياح أدت إلى أضرار بالمركبات المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف أو المتضررة من مركبات أخرى مؤمّنة لا تعتبر حالات مستثناة.

التأمين ملزم بتعويض حوادث المركبات جراء الأمطار والرياح