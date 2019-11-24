الإمارات تستضيف مؤتمرين لمتداولي الأسواق المالية بمشاركة ٦٠ دولة

المصدر: دبي - البيان

تستعد الإمارات لاستضافة فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الـ59 للمتداولين في الأسواق المالية والمؤتمر العربي السنوي الـ45 للمتداولين في الأسواق خلال الفترة بين 18-21 نوفمبر 2020، وهي المرة الأولى التي يتم فيها دمج هذين المؤتمرين المهمين في التوقيت نفسه.

ويشارك في المؤتمران أكثر من 60 دولة من مختلف دول العالم، فضلاً عن حضور ما يزيد على 800 شخص من كبار صناع السياسات المالية والاقتصادية في العالم والمنطقة، لبحث فرص الاستثمار ومناقشة التحديات المالية التي تواجه عالم اليوم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية محمد الهاشمي إن انعقاد المؤتمرين بدبي نظير الثقة التي يحظى بها القطاع المالي في الإمارات الذي أضحى من أهم الأنظمة المالية إقليمياً وعالمياً.

وأضاف: «تسلّمت الإمارات علم المؤتمر الدولي للمتداولين في الأسواق المالية خلال الدورة الأخيرة التي انعقدت منذ بضعة أيام في سريلانكا، بحضور كل من رئيس الجمعية والأمين العام للجمعية سلمان هادي، ونائب رئيس الجمعية نبيل آل رحمة، وعضو مجلس الإدارة أحمد أهلي، والمدير المالي للجمعية عهود آل علي».

زيارة إكسبو

وسيقام على هامش المؤتمرين معرض كبير تشارك فيه العديد من الهيئات والبنوك المالية المحلية والإقليمية والأجنبية.

وأشار إلى أن الجمعية اختارت هذا التوقيت لإقامة المؤتمرين، لتمكين المشاركين من زيارة فعاليات إكسبو دبي 2020، حيث ستكون فرصة كبيرة للمشاركين للتعرف عن كثب إلى أحداث إكسبو، وسط ترحيب كبير من قِبل مظلة الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية والاتحاد العربي.

وشاركت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية الأسبوع الماضي في المؤتمر العربي للتداولين في الأسواق المالية، الذي انعقدت في مملكة البحرين.