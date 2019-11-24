«إيرباص» تحلّق فوق «بوينغ» في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

لعبت الناقلات الوطنية دوراً أساسياً في حسم الصراع بين إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية عبر منصات معرض دبي للطيران 2019، حيث وصل حجم صفقات الناقلات الوطنية إلى نحو 142.5 مليار درهم هي قيمة 200 طائرة تعاقدت عليها كل من طيران الإمارات والعربية للطيران منها فقط 30 طائرة 787-9 دريملاينر بقيمة 32. 2 مليار درهم هي حصة بوينغ من إجمالي صفقات الناقلات الإماراتية.

ويرى العديد من الخبراء أن هناك مجموعة من الأسباب والأزمات التي أسهمت في اهتزاز الثقة بالمصنع الأمريكي على رأسها طائرة 737 ماكس التي لا تزال تواجه صعوبات تقنية تحول دون عودتها للتحليق مرة أخرى، بالإضافة إلى التأخير في تسليم بعض الطلبيات مثل طلبية طيران الإمارات الـ150 طائرة من طراز «777 إكس».

وأظهرت الأرقام مع نهاية المعرض تفوق إيرباص على بوينغ من حيث إجمالي حجم وقيمة الصفقات المعلنة، حيث بلغ مجموع طلبيات الشركتين نحو 327 طائرة تجارية منها 232 طائرة إجمالي طلبيات إيرباص شملت طلبية لـ 120 طائرة لشركة العربية للطيران منها 73 طائرة A320neo، و27 طائرة A321neo، و20 طائرة A321XLR.

وشهدت منصات معرض دبي للطيران قيام طيران الإمارات بتوقيع طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة «A350-900 XWB» بقيمة 16 مليار دولار (نحو 58.7 مليار درهم)، وأعلنت شركة الطيران السنغالي عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء ثماني طائرات من طراز «A220-300»، بينما وقعت شركة «طيران ناس»، اتفاقية لشراء 10 طائرات «إيرباص» من طراز «A321XLR».

وكشفت شركة «جي إي كابيتال أفييشن سيرفيسيز» عن صفقة مع شركة «إيرباص» الأوروبية لشراء 32 طائرة «إيرباص»، وشملت الطلبية شراء 12 طائرة من طراز «A330 neo»، فضلاً عن 20 طائرة من طراز «A321XLR»، بدورها طلبت شركة «إيزي جيت» 12 طائرة من طراز A320neo.

وأعلنت بوينغ خلال المعرض عن طلبات شراء ومذكرات التزام واتفاقيات لشراء 95 طائرة تجارية تقدّر قيمتها بـ 17.4 مليار دولار وفق قائمة الأسعار الحالية، وضم ذلك اتفاقية مع طيران الإمارات لشراء 30 طائرة 787-9 دريملاينر، وخطوط طيران أستانا لشراء 30 طائرة 737 ماكس 8، وطلب شراء 10 طائرات بوينغ من قبل صن إكسبريس، وطلب شراء 20 طائرة 737 ماكس من قبل شركة طيران لم يتم الكشف عنها.

كما أعلنت شركة بوينج عن قيام خطوط بيمان بنغلادش بطلب شراء طائرتي 787-9 دريملاينر، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا لشراء ثلاث طائرات 787-9 دريملاينر، كما وقعت اتفاقية مع مصر للطيران لاستئجار طائرتي 787-9 دريملاينر من أيركاب.