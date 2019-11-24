الإمارات والسويد تتعاونان في الابتكار والمشاريع الصغيرة

المصدر: استوكهولم ــ البيان

وقّعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد، مع مملكة السويد، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والابتكار، مذكرة تفاهم جديدة للتعاون في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك خلال زيارة لوفد رفيع المستوى من دولة الإمارات، ترأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إلى العاصمة السويدية استوكهولم.

وتهدف المذكرة - التي وقعها كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي إبراهيم بايلان وزير التجارة والصناعة والابتكار بالسويد - إلى مواصلة بنود التعاون القائم بين البلدين في المجالات المرتبطة بالابتكار والبحوث العلمية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والعمل على إيجاد آليات للاستفادة من أدوات البحوث العلمية والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع عملية تحول المشاريع الناشئة إلى نموذج الإنتاج التجاري الناجح في أسواق البلدين.

إلى جانب ذلك، شهدت زيارة وفد الدولة - الذي ضم جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، وعدداً من كبار المسؤولين - عقد عدد من الاجتماعات الوزارية لبحث سبل دفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى آفاق أكثر تنوعاً وازدهاراً.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، على الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف شركائها من دول العالم، والحرص على تطوير نماذج متقدمة من التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق منفعة متبادلة، وبما يخدم أجندتها التنموية.

وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وتنويعها لتترجم حجم الإمكانات والمقومات التي يتمتع بها الجانبان، وتنعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة الخارجية بين البلدين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، سجل نحو 940 مليون دولار نهاية 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز المليار دولار نهاية العام الجاري.

وقال معالي إبراهيم بايلان وزير التجارة والصناعة والابتكار بالسويد، خلال اجتماعه مع معالي المنصوري، إن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات، وتحرص على دعم كافة أشكال التعاون مع الجانب الإماراتي على صعيدي الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن دولة الإمارات، تعد اليوم منفذاً مهماً لتصدير المنتجات السويدية إلى المنطقة، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وإمكانات تجارية متقدمة، وأشار إلى حرص السويد على تحقيق مشاركة متميزة في إكسبو 2020، وأنه يمثل فرصة مثالية للحكومة والشركات السويدية لتعزيز حضورها في المنطقة.