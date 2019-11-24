«دبي للسيليكون» تستعرض مشروع «المجمع الرقمي» بالقاهرة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سلطة واحة دبي للسيليكون»، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، عن مشاركتها في الدورة 23 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا 2019 Cairo ICT أحد أهم الأحداث السنوية الإقليمية في قطاع التكنولوجيا بمصر وإفريقيا، والذي ينطلق تحت شعار «The Digital Xperience» في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وتستهدف «سلطة واحة دبي للسيليكون» تعريف المشاركين بـ «مجمع دبي الرقمي» (Dubai Digital Park)، المشروع الأحدث في الواحة، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي تضع معياراً عالمياً جديداً لحلول التكنولوجيا الذكية، ويواكب استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات المستقبلية.

وقال شريف كامل، نائب الرئيس التنفيذي- الشؤون التجارية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «المستقبل في قطاع التكنولوجيا هو للشركات والمشاريع الناشئة التي تمتلك المرونة والتنوّع والابتكار المستمر والخطط المستدامة للتوسع والنمو، وهذا ما توفره واحة دبي للسيليكون من موقعها كمنطقة حرة تكنولوجية متكاملة».

ويوفر مشروع «مجمع دبي الرقمي»، الذي قامت سلطة واحة دبي للسيليكون بإنشائه على مساحة قدرها 150 ألف متر مربع، وباستثمار تخطى 1.5 مليار درهم.